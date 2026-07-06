Macron Suriye’yi ziyaret edecek

3 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini bildirdi.

Emmanuel Macron’un Suriye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Macron’un ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Müdürlük, Macron’a ziyaretinde Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin eşlik edeceğini aktararak, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ve Macron’un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.