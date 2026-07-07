Doğduğu ülkeye Hollanda Savunma Bakanı olarak döndü

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Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, bugün (7 Temmuz 2026) Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye geldi. 1984 yılında ailesiyle birlikte Dersim’den Hollanda'ya mülteci olarak göç eden Dilan Yeşilgöz, yıllar sonra doğduğu ülkeye Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak dönüyor.

Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz’ün müttefik ilişkileri ve savunma sanayii odaklı kritik zirve için Türkiye'ye gelmesi sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.

Ankara yolculuğu sırasında uçakta çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Yeşilgöz, zirvede güvenlik, müttefiklik ilişkileri ve savunma sanayii alanlarında önemli temaslarda bulunacağını açıkladı. Dilan Yeşilgöz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'daki NATO Zirvesi'ne gidiyorum. Hollanda'nın çıkarları doğrultusunda kendi güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği konusunda anlaşmalar yapmak ve savunma sanayimizi daha da güçlendirmek için buradayım."

Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılıp Hollanda'ya göç eden Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz'ün, doğduğu şehir olan Ankara'ya bu kez Hollanda'nın güvenliğinden ve savunmasından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olarak dönmesi dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) liderliğini de yürüten Yeşilgöz, Hollanda kabinesinin en güçlü figürleri arasında yer alıyor.