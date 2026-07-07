ABD Başkanı Trump, Ankara'da

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ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, NATO Liderler Zirvesi için Ankara Havalimanına iniş yaptı. Trump'ın ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Donald Trump, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gitti. Trump'ı havaalanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşen NATO Zirvesi için Ankara'ya giden ABD Başkanı Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessett ve Savaş Bakanı Pete Hegseth de eşlik ediyor.

17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Trump, bugün Erdoğan ile bir araya gelecek. İki liderin doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderek burada bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.