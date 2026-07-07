Suriye İçişleri Bakanlığı: Patlamalar sonucu 18 kişi yaralandı

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Suriye’nin başkenti Şam’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konakladığı bölgenin yakınlarında iki el yapımı bombanın patlaması sonucu 18 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı ve Elysee Sarayı, Macron ve heyetinin güvende olduğunu ve programın planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre bugün (7 Temmuz 2026 Salı) sabah saatlerinde iç güvenlik güçleri, Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki el yapımı bomba tespit etti. Bombalar, imha edilmeye çalışıldığı sırada patladı. Düzeneklerden ilkinin yol kenarındaki bir araca, ikincisinin ise bir çöp konteynerine yerleştirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, patlamanın meydana geldiği noktanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konakladığı yer için oluşturulan güvenlik çemberinin dışında kaldığını ve bu nedenle doğrudan bir tehdit teşkil etmediğini vurguladı.

Patlamalar neticesinde aralarında 4 polisin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığı doğrulanırken, Fransız liderin ziyaretinin planlanan program dahilinde sürdürüleceği kaydedildi.

Elysee Sarayı: Macron Patlama Sesi Duymadı

Fransa Cumhurbaşkanlığı (Elysee Sarayı) tarafından yapılan açıklamada ise Macron ve beraberindeki heyetin tamamen güvende olduğu, konaklama yerinden ayrılışları sırasında herhangi bir patlama sesi duymadıkları belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, programda hiçbir değişiklik yapılmayacağını yineledi.

Nitekim Macron, patlamaların ardından Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya geldi.

Esad Sonrası Suriye'ye İlk Büyük Ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi bir ziyaret kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Şam’a gelmişti. Bu hamle, 2024 yılının sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesi ve Ahmed Şaraa'nın yönetimi devralmasının ardından, Batılı büyük bir devlet başkanının Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.