NYT: Trump, Erdoğan'a F-35 programı için yeşil ışık yakmaya hazır

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Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi için geri sayım sürerken, ABD ile Türkiye arasında yıllardır süren F-35 krizinde dönüm noktası olabilecek nitelikte kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı ikili görüşmede Türkiye’nin beşinci nesil F-35 savaş uçağı programına geri dönüşüne yeşil ışık yakacağı iddia edildi.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir rapora göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara'nın gelişmiş F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine izin vermeye hazır olduklarını iletmesi bekleniyor.

Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün (7 Temmuz 2026 Salı) akşam saatlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'ya ulaşması ve zirve marjında Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Gazetenin dört üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre Beyaz Saray yetkilileri arasında ABD Kongresinin getirdiği yasal engellerin nasıl aşılacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşansa da bu soruna iki lider arasında resmi mektup teatisi yoluyla bir çözüm bulunması muhtemel görünüyor.

Washington ile Ankara arasındaki ilişkiler, 2019 yılında Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle ciddi bir gerilim sürecine girmişti.

O dönem ABD, bir yaptırım olarak Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış ve Kongre, Rus sisteminin Türk Amerikan uçak teknolojisi için güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle, bu sistem ülkede bulunduğu sürece Türkiye'ye F-35 satışını yasaklayan bir yasayı onaylamıştı.

Söz konusu anlaşmazlıklara rağmen, Trump döneminde ilişkilerin düzeltilmesi yönünde adımlar atılıyor. Geçen ay ABD yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde bir değere sahip düzinelerce uçak motoru satma niyetini Kongreye resmi olarak bildirmişti. Bu hamle, iki ülke arasındaki siyasi çıkmazın sona erdirilmesine yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.