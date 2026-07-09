Lindsey Graham: Ahmed Şaraa, İran nüfuzuna büyük bir darbe vurdu

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ABD Senatosu üyesi Lindsey Graham, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’nın, Suriye topraklarındaki İran nüfuzuna "ölümcül bir darbe" vurduğunu savundu. Graham, "Tahran’ın bölgedeki gücünün kırılmasının Suriye halkı için kritik bir kazanım" olduğunu vurgulayarak, birleşik ve istikrarlı bir devlet yapısının tesisi için Şaraa’ya fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Graham, basın açıklamasında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında gerçekleştirdiği iki diplomatik temasa dikkat çekti. Senatör, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Suriye’deki mevcut siyasi tabloyu değerlendiren Graham, Ahmed Şaraa ile iş birliği yapmanın ABD’nin ulusal güvenlik stratejisiyle örtüştüğünü ifade etti. Graham, "Suriye’nin bölünmüş bir yapıda kalması, yalnızca ABD’nin düşmanlarına hizmet eder." dedi.

Lindsey Graham, Ahmed Şaraa’yı birleşik bir Suriye’nin inşası yolunda "en güçlü seçenek" olarak nitelendirirken, Ahmed Şaraa’nın, Suriye topraklarındaki İran nüfuzuna "ölümcül bir darbe" vurduğunu savundu. Graham, "Tahran’ın bölgedeki gücünün kırılmasının Suriye halkı için kritik bir kazanım" olduğunu vurgulayarak, birleşik ve istikrarlı bir devlet yapısının tesisi için Şaraa’ya fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalarında Ukrayna savaşına da değinen Graham, savaşın sona erdirilmesi için Vladimir Putin yönetimi üzerindeki baskının azami düzeye çıkarılması gerektiğini savundu. Ayrıca, ABD yönetiminin Ukrayna’da Patriot füzesi üretimine izin verme kararını takdirle karşıladığını belirten Graham, savaşın en nihayetinde diplomasi masasında sona ereceğini ancak Ukrayna’nın bu masaya askeri açıdan güçlü bir pozisyonda oturmasının şart olduğunu vurguladı.