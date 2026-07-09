KDP'den Neçirvan Barzani’ye tebrik

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Yönetim Kurulu, İtalya Cumhuriyeti tarafından "İtalya Yıldızı" nişanına layık görülen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani için bir tebrik mesajı yayımladı. Kurul, söz konusu uluslararası nişanın, Neçirvan Barzani’nin bölgedeki ve uluslararası arenadaki güçlü diplomatik konumunun göstergesi olduğunu belirtti.

KDP Politbüro Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye İtalya Cumhuriyeti’nin en yüksek sivil nişanının takdim edilmesi vesilesiyle, hem kendilerini hem de halkımızı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, nişanın taşıdığı diplomatik ve siyasi öneme dikkat çekilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu prestijli nişanın verilmesi, uluslararası düzeyde yüksek bir değere sahiptir ve Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın gerek yerel gerekse küresel ölçekteki nüfuzunun ve etkisinin bir göstergesidir. Bu nişan aynı zamanda, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin diplomasini güçlendirme, ikili ilişkileri geliştirme, toplumsal bir arada yaşam kültürünü pekiştirme ve evrensel değerleri koruma yönündeki stratejik adımlarının bir meyvesidir."

KDP Politbüro Yönetim Kurulu mesajının sonunda, bu başarıdan duyulan memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi tecrübesinin ve kazanımlarının devamlılığı adına başarı temennilerini yineledi.