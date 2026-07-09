Çiftçi: Silah bırakma kararı sonrası 219 PKK mensubu teslim oldu

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı. O günden bugüne kadar 219 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlandı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, PKK mensuplarının silah bırakarak teslim olmalarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı. O günden bugüne kadar 219 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu, bu 6 aylık süre içerisinde." dedi.

Saha operasyonlarının da kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Çiftçi, "Yol kontrol noktaları bunun bir başka çalışmasıydı. Arazide arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. 58 sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve onları da tasfiye ettik. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız kanalıyla arazideki çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik ortamının tesisiyle birlikte sosyal hayatın canlandığını söyleyen Çiftçi, "Eskiden hayal dahi edilemeyen bu etkinliklerin bugün Cudi ve Cilo gibi noktalarda gerçekleştirilebilmesi, tesis edilen güven ortamının bir sonucudur. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonu yaygınlaştıkça, bölgedeki sosyal hareketlilik ve turizm potansiyeli çok daha üst seviyelere çıkacaktır." sözlerini sarf etti.