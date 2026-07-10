Bestore Barajı: Su güvenliğinde dev adım

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Erbil ilinde inşa edilen Bestore Barajı, Irak Kürt Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin su kaynaklarını koruma ve kuraklıkla mücadele hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olarak kabul ediliyor.

Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki 9. Kabinenin ekonomik altyapıyı güçlendirme programı kapsamında inşa edilen Bestore Barajı, bölgedeki stratejik projelerin somut bir örneği olarak nitelendiriliyor. 1 Ağustos 2023 tarihinde temeli atılan baraj, ekiplerin 24 saat esasına dayalı yoğun çalışması sonucu, bir yıl içinde tamamlandı. Projenin resmi açılışı, 1 Ekim 2024 tarihinde Başbakan Mesrur Barzani tarafından gerçekleştirildi.

Yüksek mühendislik standartlarına uyfun inşa edilen Bastora Barajı'nın temel teknik verileri şu şekildedir:

Uzunluk: 625 metre

Yükseklik: 33 metre

Depolama kapasitesi: 20 milyon metreküp

Göl alanı: 108 kilometrekare

Barajın tam doluluğa ulaşması durumunda, saniyede 400 metreküp su tahliye etme kapasitesine sahip olan bu sistem, şiddetli yağışlar sırasında barajın güvenliğini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlandı.

Bestore Barajı'nın inşa edilmesiyle birlikte bölge için çok boyutlu kazanımlar hedefleniyor:

Erbil şehir merkezine yönelik sel riskinin azaltılması.

Bölgedeki yeraltı su seviyelerinin yükseltilmesi.

Bölgede turizm sektörünün gelişmesi için uygun bir ekosistemin oluşturulması.

Bu proje, hükümetin su güvenliğini sağlama konusundaki uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yağmur suyu ve doğal kaynaklardan azami düzeyde yararlanmayı hedefleyen bu strateji; tarım sektörünün desteklenmesini ve çevrenin korunmasını temel alıyor.