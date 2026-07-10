Hakan Fidan: Erdoğan tuzağa düşecek bir lider değil

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hadley Gamble’ın "On the Record" programında bölgesel gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu. İsrail’in bütün dünya için bir '''tehdit'' olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail'in hiçbir provokasyonuna gelmeyeceğini ve tuzağına düşmeyeceğini vurguladı.

NATO zirvesinin ardından ünlü gazeteci Hadley Gamble’ın "On the Record" programına özel bir röportaj veren Hakan Fidan, küresel gelişmeler hakkında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yaşanan gerilimin ardından ateşkesin "bittiği" yönündeki iddiasına katılmadığını belirten Fidan, yaşanan son olayların bir "misilleme" değil, bir iletişim kopukluğu olduğunu ifade etti.

Perşembe gecesi İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından sorunun köküne dair daha derin bir anlayışa sahip olduğunu kaydeden Fidan, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin nasıl uygulanacağı konusunda taraflar arasında bir iletişim eksikliği ve yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafın da içtenlikle ateşkesi korumak ve barış anlaşmasında ilerlemek istediğine inanıyorum. Yine de kaza, provokasyon veya yanlış anlaşılma riski her zaman mevcuttur; bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Çözüm, gerilimi düşürmektir."

Röportajın en keskin ve sert bölümünü İsrail'e ayıran Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve siyasi destekçilerini eleştirdi.

Yaklaşan İsrail seçimleri öncesinde Netanyahu’nun koltuğunu korumak için yapay bir "dış düşman" yaratmaya ihtiyacı olduğunu belirten Fidan şöyle dedi:

"Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için bir sorun değil. Onun politikaları ve hükümeti; İsrail'in kendisi için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için hem bir yük hem de açık bir tehdit. Bence Trump bunu anlıyor."

İsrail'in yeni Şam yönetimini istikrarsızlaştırmaya çalışıp çalışmadığı yönündeki soruya "İsrail'in bölge ülkelerine yönelik geçmiş ve mevcut davranış kalıplarına baktığınızda, evet, Suriye'nin istikrarlı ve güçlü bir şekilde gelişmesini istemiyorlar." yanıtını veren Fidan, Avrupa liderlerinin de bu tehlikeyi yeni yeni fark etmeye başladığını aktardı.

Gazeteci Hadley Gamble’ın, sertleşen retoriklerin ardından "Türkiye ile İsrail arasında açık bir askeri çatışma yaşanma ihtimali var mı?" sorusuna Fidan oldukça net bir yanıt verdi:

"Açık bir çatışma yaşanması için hiçbir neden yok."

Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin zirvedeki değerlendirmelerine katılarak, Erdoğan’ın İsrail'in hiçbir provokasyon tuzağına düşmeyeceğini vurguladı.