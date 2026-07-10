Dokuzuncu Kabine: "Daha güçlü bir Kürdistan" yolunda 7 yıllık dönüşüm

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani liderliğindeki 9. Kabinenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan veriler, bölgenin son 7 yılda ekonomik, dijital ve hizmet altyapısında yaşadığı köklü değişimi ortaya koydu.

Reform ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi temelinde şekillenen kabine programı; koronavirüs pandemisi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi küresel krizlere rağmen tüm sektörlerde ilerleme kaydetti.

Su güvenliği ve stratejik projeler

Kuraklıkla mücadele kapsamında hükümet, toplam 265,7 milyar dinar maliyetle 9 yeni baraj inşa etti. Toplam 252,8 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan bu projeler arasında Gomaspan ve Dwin barajları öne çıkıyor. Ayrıca 30 gölet tamamlanırken, 57 göletin yapımı devam ediyor. Temiz su sektöründe ise 1 milyon 181 bin aboneye günlük 2 milyon 564 bin metreküp su sağlanıyor.

Gıda güvenliği ve tarım sektörü

Tarım sektöründeki yatırımlar yüzde 1,8’den yüzde 12’ye çıkarıldı. 9. Kabine, 90 milyar dinarla 160 bin ton kapasiteli 4 büyük siloyu tamamladı. Şu an sektörde 13 bin 943 şirket ve bin 341 fabrika faaliyet gösterirken; yerli üretim olan nar, elma ve bal gibi ürünler dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Ulaşım ve altyapı yatırımları

Şehirlerarası ulaşımda 5,322 trilyon dinar maliyetle toplam 5 bin 940 kilometre uzunluğunda 1271 proje planlandı; bu projelerin 810’u tamamlandı. Şehir içi ulaşımda ise 2,05 trilyon dinar maliyetle 2 bin 248 yol ve köprü projesi hayata geçirildi. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 60 köprü inşa edilirken, 68 kilometre koruma bariyeri ve 21 bin 600 trafik levhası yerleştirildi.

Kamu yönetiminde dijitalleşme ve reform

Dijital dönüşüm kapsamında "KRDPass", "E-VISA" ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi portalı (GOV.KRD) dahil olmak üzere 29’dan fazla dijital sistem devreye alındı. Finansal reformun bir parçası olan Benim Hesabım projesinde 950 bin kamu çalışanı sisteme dahil edildi ve 638 ATM kuruldu.

Enerji altyapısı ve "Runaki" projesi

Elektrik üretim kapasitesi 2 bin 360 megavattan 4 bin 334 megavata çıkarıldı. 24 saat kesintisiz elektrik sağlamayı hedefleyen "Runaki" (Aydınlık) projesinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydedilirken, şimdiye kadar 6 bin mahalle jeneratörü devre dışı bırakıldı. Bölgedeki elektriğin yüzde 83’ü doğal gaz kaynaklı olarak üretiliyor.

Yatırım hacmi: 22,7 milyar dolar

Dokuzuncu Kabine döneminde toplam 778 yatırım projesine lisans verildi. Turizm sektörü 7,6 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 6,8 milyar dolar ile konut ve 4,6 milyar dolar ile sanayi sektörü izledi.

Eğitim, sağlık ve istihdam

Eğitim alanında 273 yeni okul inşa edildi, 3 bin okul ise onarıldı. Sağlık sektöründe 79 yeni hastane ve 31 uzmanlık merkezi hizmete açıldı. İstihdam politikaları kapsamında 42 bin 37 sözleşmeli öğretmen kadroya alınırken, 150 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı.

Çevre ve uluslararası temsil

Bölgedeki yeşil alan oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarıldı. 150 kilometre uzunluğundaki "Erbil Yeşil Kuşak" projesi kapsamında 7,7 milyon fidan dikimi başlatıldı. Diplomatik alanda ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yurt dışında 14 temsilciliği bulunurken; Erbil’de 36 ülkenin konsolosluk ve ofisi faaliyet gösteriyor.

Ayrıca, bir arada yaşam kültürüyle öne çıkan Kürdistan Bölgesi, 853 bin 458 yerinden edilmiş kişiye ve mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Açıklanan veriler, 9. Kabinenin istikrar ve çok yönlü kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attığını gösteriyor.