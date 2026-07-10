Trump: İran'ın müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin talebini kabul ettik

"İran müzakerelere devam edilmesini istedi"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin müzakere sürecini devam ettirme talebinde bulunduğunu, ancak ABD’nin "ateşkesin sona erdiğini" İran tarafına bildirdiğini söyledi.

İran ile ABD arasındaki gerilime dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bu talebi kabul ettik; ancak ABD onlara ateşkesin sona erdiğini net bir şekilde bildirdi." ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklaması, Katar’dan üst düzey bir heyetin Tahran’da İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların hemen ardından geldi. Katar heyetinin ziyaretinin, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek ve daha kapsamlı müzakereler için zemin hazırlamak amacı taşıdığı belirtiliyor.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Katar'ın yürüttüğü bu görüşme trafiğinin ABD yönetimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini doğruladı.