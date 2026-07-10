CNN: Washington, İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesini istemiyor

2 saat önce

CNN televizyonunun iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, İsrail’in İran ile yeni bir çatışma döngüsüne girmesine sıcak bakmıyor.

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ülkesinin ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarına doğrudan katılması yönünde talebi bulunuyor. Ancak Washington’ın, bölgedeki dengeleri gözeterek şu aşamada İsrail’in askeri operasyonlara dahil olmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Beyaz Saray, söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce yaptığı bir açıklamada, şartların gerektirmesi durumunda İsrail ordusunun İran’a karşı askeri operasyonları bağımsız bir şekilde başlatmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

CNN’e konuşan bir diğer kaynak ise Trump’ın yeni bir savaşa girmekten kaçındığını, bunun yerine İran limanlarına yönelik deniz ablukası gibi sert ekonomik ve lojistik yaptırımlara öncelik verebileceğini ifade etti.

CNN’in haberine göre Washington, stratejik ve siyasi gerekçelerle İsrail’in çatışmalara müdahil olmasını istemiyor. Bu gerekçelerin başında, diplomatik kanalları açık tutmak ve bölgesel bir savaşın fitillenmesini önlemek geliyor. Trump yönetiminin, Tahran’ı yeniden müzakere masasına oturtmak ve yeni bir anlaşma zeminini yoklamak amacıyla perde arkasında yoğun bir diplomasi yürüttüğü kaydediliyor.

ABD’li yetkililere göre İsrail’in doğrudan çatışma sahasına girmesi, yürütülen diplomatik çabaları baltalayabilir ve kalıcı bir uzlaşı ihtimalini zora sokabilir.