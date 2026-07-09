Irak Başbakanı: Irak-Türkiye Yatırım Fonu kurulması için çalışıyoruz

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım ve kalkınma projelerini finanse etmek amacıyla bir "Irak-Türkiye Fonu" kurulmasını planladıklarını açıkladı.

Bugün (9 Temmuz 2026 Perşembe), gerçekleşen görüşmede Başbakan Zeydi, Bakan Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ikili iş birliğini güçlendirmenin yolları ve ortak ilgi alanına giren stratejik konular ele alındı.

Zeydi, Irak Hükümetinin yatırım ve kalkınma hamlelerini desteklemek üzere bir "Irak-Türkiye Fonu" kurma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Irak Başbakanı'nın açıklamasına göre söz konusu fon aracılığıyla, Irak'taki stratejik projelerin hızlandırılması ve Bağdat-Ankara arasındaki ekonomik ortaklığın kurumsal bir kimlik kazanması hedefleniyor.