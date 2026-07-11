Erbil Yeşil Kuşak projesinin ikinci etabı başladı

31 dakika önce

Erbil Yeşil Kuşak projesinde birinci etap çalışmaları %100 başarıyla tamamlanırken, projenin ikinci etabı için ilk kazma bugün vuruldu. Yeni etapla birlikte, projede halihazırda dikilen zeytin ve fıstık ağaçlarına ek olarak yeni bir ağaç türünün daha toprakla buluşturulacağı açıklandı.

Erbil Yeşil Kuşak projesi CEO’su Karwan Mêski, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü (bugün) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, birinci etap kapsamında yürütülen çalışmaların toplam 10 ay sürdüğünü ve tamamen bitirildiğini belirtti.

Meski’nin paylaştığı verilere göre projenin ilk etabında, 15 bin 200 dönümlük arazi ağaçlandırıldı. Bu alan üzerine 700 bin zeytin ağacı ile 7 bin portakal ağacı dikildi.

Bugün itibarıyla ikinci etabın saha çalışmalarına resmen başladıklarını duyuran Mêski, bu etabın coğrafi olarak Duhok-Musul karayolu güzergahında yer aldığını söyledi.

İkinci etabın ilk etabına göre biraz daha zorlu şartlara sahip olduğunu belirten Karwan Mêski, izlenecek yol haritasını şu sözlerle aktardı:

"Bugün ikinci etabın ilk iş günüydü. Çalışmalarımıza öncelikle arazinin temizlenmesi ve çevre çitlerinin çekilmesiyle başladık. Bu ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından sulama sistemlerinin kurulumuna ve ardından ağaç dikimine geçeceğiz. İkinci etap toplamda 11 bin dönümlük bir alanı kapsıyor ve bu alana 500 binin üzerinde zeytin ağacı dikmeyi planlıyoruz."

Karwan Mêski, bu etapta zemin ve arazi şartlarından kaynaklanan zorlu bir mesainin kendilerini beklediğini vurgulayarak, ikinci etabın %100 tamamlanması için yaklaşık bir yıllık bir çalışma süresine ihtiyaç duyabileceklerini de sözlerine ekledi.