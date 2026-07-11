Avrupa sahillerinde alarm: Deniz suyu sıcaklıkları bakteri riskini artırdı

İspanya’da bazı plajlar tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldı

2 saat önce

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, deniz suyu sıcaklıklarını yükselterek insan sağlığını tehdit eden "Vibrio" bakterisinin mevsiminden önce yayılmasına yol açtı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre normal şartlarda yaz ortasında artması beklenen bakteri yoğunluğu, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle bu yıl çok daha erken seviyelere ulaştı. Özellikle tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı nehirler ve az tuzlu durgun kıyılar, bakterinin hızla çoğalması için en uygun ortamı oluşturuyor.

Akdeniz ve Atlas Okyanusu’ndaki yüksek tuz oranının bu tür bakteriler için genel olarak elverişsiz olduğu belirtilse de yoğun yağışlar sonrası nehirlerden denize karışan tatlı suların riski artırabileceği vurgulanıyor.

Analizler, bakterinin şu an için en yoğun görüldüğü bölgelerin Baltık Denizi ile Kuzey Denizi kıyıları olduğunu ortaya koyuyor. ECDC’nin paylaştığı risk haritasında; Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya ve İsveç kıyıları dikkat çekerken, İspanya’da bazı plajların bu tehlike nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Uzmanlar, sağlıklı bireyler için ciddi hastalık riskinin düşük olduğunu belirtmekle birlikte, belirli grupların yüksek risk altında olduğunun altını çiziyor:

Bakterinin açık yaralardan vücuda girmesi durumunda şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişliğe neden olabileceği; tedavi edilmemesi halinde ise kan zehirlenmesine (sepsis) kadar varabilen ağır tablolara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Enfeksiyon riskinin sadece deri temasıyla sınırlı olmadığı; kirli deniz suyunun yutulması veya bakterinin birikebildiği midye, istiridye gibi kabuklu deniz canlılarının iyi pişirilmeden tüketilmesiyle de bulaşabileceği kaydedildi.