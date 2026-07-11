Çin rotayı Irak petrolüne çevirdi: İran’ın petrol satışları düştü

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ABD yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin ardından İran petrolünün satışında yaşanan durgunluk ve milyonlarca varil petrolün tankerlerde alıcısız kalması, Çinli bağımsız rafinerileri alternatif pazarlara yöneltti. Çin merkezli bağımsız rafineriler, yaptırım riski barındırmayan Irak ve diğer Körfez ülkelerinden ham petrol tedarikini tarihin en yüksek seviyelerine çıkardı.

Petrol ticareti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Çin'in Shenghong eyaletinde faaliyet gösteren bağımsız rafineriler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan toplamda 16 ila 20,5 milyon varil arasında ham petrol satın aldı. Bu hacim, bölgedeki çatışmaların patlak vermesinden bu yana Orta Doğu'dan gerçekleştirilen "yaptırımsız petrol" kategorisindeki en büyük alım olarak kayıtlara geçti.

Eş zamanlı olarak, Çinli petrokimya devi Shenghong Petrochemical da Irak, Suudi Arabistan ve BAE’den yaklaşık 12 milyon varil petrol tedarik etti.

Reuters'ın Kpler, Vortexa ve Yuan data sağlayıcılarının verilerine dayandırdığı habere göre Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlamasıyla birlikte Irak ve Körfez ülkelerinin ihracatındaki artış, İran petrolüne olan talebi ciddi oranda gölgeledi.

Bu durumun en temel gerekçesi ise fiyat avantajı oldu. Irak ham petrolü, Brent petrol fiyatına kıyasla varil başına 5 ila 8 dolar arasında bir indirimle piyasaya sürülürken, yaptırım kıskacındaki İran petrolünün indirim oranı varil başına yalnızca 2 ila 3 dolar seviyesinde kaldı. Bu fiyat politikası, İran petrolünü Çinli alıcılar için cazip olmaktan çıkardı.

Kpler verilerine göre denizde alıcı bekleyen İran petrolü stoklarında büyük bir yığılma yaşanıyor. 14 Haziran - 10 Temmuz döneminde yaklaşık 34,5 milyon varil İran petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı ancak alıcı bulmakta zorlandı.

Bu doğrultuda, Çin'in temmuz ayındaki İran petrolü ithalatı günlük ortalama 556 bin varile geriledi. Bu rakam, Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Enerji analistleri, Tahran yönetiminin ağustos ve eylül ayı yüklemeleri için daha agresif fiyat indirimlerine gitmesi durumunda, önümüzdeki haftadan itibaren İran petrol satışlarında yeniden bir canlanma yaşanabileceğini öngörüyor.