ABD'de yüz binlerce göçmenin çalışma izni uzatıldı

3 saat önce

ABD yönetimi, "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) kapsamında bulunan yüz binlerce göçmenin çalışma izinlerini uzatma kararı aldı. İzinlerin sona ermesine yalnızca birkaç saat kala alınan bu karar, söz konusu göçmenlere ABD topraklarında yasal olarak çalışmaya devam etme imkanı tanıdı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), program dahilindeki Haitili göçmenlerin çalışma izinlerinin 24 Temmuz’a kadar geçerli kalacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca; Etiyopya, Suriye, Somali, Yemen, Güney Sudan ve Myanmar vatandaşlarının çalışma izinlerinin de bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Bu hamle, ABD Yüksek Mahkemesinin yaklaşık bir ay önce Trump yönetimine Haiti ve Suriye vatandaşları için TPS programını sonlandırma yetkisi veren kararının ardından geldi. Yargı kararı, yüz binlerce göçmen arasında çalışma haklarını kaybetme ve sınır dışı edilme endişesine yol açmıştı.

Geçici Koruma Statüsü (TPS), ülkelerinde doğal afet, silahlı çatışma veya geri dönüşü imkansız kılan olağanüstü koşullar yaşayan ve halihazırda ABD'de bulunan kişilere yasal ikamet ve çalışma izni sağlayan resmi bir programdır.

Çalışma izinlerinin iptal edilme ihtimali, insan hakları örgütleri ve toplum temsilcilerinin sert eleştirilerine neden olmuştu. Aktivistler, koruma kalkanının kaldırılmasının yüz binlerce kişiyi geçim kaynağını kaybetme ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya bırakacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. İşçi sendikaları da iptal kararının iş gücü piyasasında istikrarsızlığa yol açabileceğini savunarak izinlerin uzatılması çağrısında bulunmuştu.