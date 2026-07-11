Hamaney: Saldırıların arkasındaki herkesin isim listesi elimizde

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İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri Mücteba Hamaney, babasının cenaze töreninin tamamlanmasının ardından yayınladığı ilk resmi mesajında, ABD ve İsrail'e karşı "şiddetli bir intikam" vaadinde bulundu.

Eski lider Ali Hamaney'in defin işlemlerinin sona ermesi vesilesiyle bir taziye ve kararlılık mesajı yayınlayan Mücteba Hamaney, misilleme vurgusu yaptı.

Çatışmaların gölgesinde konuşan Mücteba Hamaney, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski liderimizin katledilmesinden, ABD ve İsrail saldırılarının tüm kurbanlarından intikam almak ulusal bir taleptir ve hiçbir tereddüt gösterilmeden mutlaka yerine getirilecektir. Bu süreç tek bir kişiye indirgenemez, İslam Devrimi'nin dünya genelindeki tüm destekçileri bu intikamın birer uygulayıcısı olacaktır."

Arkalarındaki istihbarat ağına güvendiklerini ima eden Mücteba Hamaney, söz konusu saldırıların arkasında olan tüm isimlerin listesine sahip olduklarını ileri sürerek, "Bu kişiler asla yataklarında huzur içinde ölmeyecekler" tehdidinde bulundu.

Mücteba Hamaney ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin, babasının dönemindeki stratejik çizgi ve politikalara harfiyen bağlı kalacağını taahhüt etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 tarihinde, Tahran'daki bazı stratejik hedeflere yönelik düzenlediği ortak hava operasyonu sonucunda İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü.

Bu suikast, bir tarafta İran ve bölgesel müttefikleri, diğer tarafta ise ABD ve İsrail'in yer aldığı büyük bir bölgesel savaşın fitilini ateşledi.

Olaydan günler sonra, 9 Mart 2026'da olağanüstü toplanan İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin üçüncü dini lideri olarak seçtiğini duyurmuştu.