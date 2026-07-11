Irak'ın Suriye güzergahındaki petrol sevkiyatına güvenlik engeli

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Suriye topraklarında Irak petrolünü taşıyan tankerlere yönelik artan saldırılar ve kundaklama olayları, sevkiyat hattında askeri önlemleri beraberinde getirdi.

Irak petrolünü Suriye limanlarına ulaştıran güzergahlarda güvenlik zafiyeti yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre tankerler sık sık silahlı saldırı ve kundaklama olaylarıyla karşı karşıya kalıyor. Saldırıların en yoğun yaşandığı bölge olan Deyrizor çevresinde, bugüne kadar beşten fazla tankerin yakıldığı bildirildi.

Benzer saldırıların Haseke-Rakka hattında da görüldüğü, Tartus yolunda ise trafik kazaları sonucu yangınların meydana geldiği kaydedildi.

Aşiretlerin ve bölge halkının, taleplerine dikkat çekmek amacıyla tanker geçişlerini engellediği veya araçları ateşe verdiği belirtiliyor. Olayların büyük çoğunluğundan yerel gruplar sorumlu tutulurken, terör örgütü DAİŞ şimdiye kadar yaşanan saldırılardan sadece birini üstlendi. Güvenlik riskleri nedeniyle tankerlere artık zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri eşlik ediyor.

Kerkük, Beyci ve Erbil’den yola çıkan tankerler, petrolü Akdeniz kıyısındaki stratejik Baniyas Rafinerisi’ne ulaştırıyor. Buradan işlenen veya depolanan petrol, gemiler aracılığıyla Avrupa pazarlarına ihraç ediliyor.

Irak Hükümetinin petrol sevkiyatında kara yolunu tercih etmesi, stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.