İstanbul’da mezar yeri artık lüks oldu: En ucuzu 10 bin TL

1 saat önce

Türk medyası, İstanbul’un farklı bölgelerinde cenaze defni için tahsis edilen mezar yeri fiyatlarının güncel listesini yayımladı. Bölgeler arasındaki fahiş fiyat farkı, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni tarifesine göre, 4. sınıf mezarlıklarda en ucuz mezar yeri fiyatı 10 bin 728 liradan (yaklaşık 315 ABD Doları) başlıyor. Ancak şehrin merkezinde yer alan 1. sınıf mezarlıklarda fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor; bu bölgelerde bir mezar yerinin bedeli 334 bin 896 liraya (yaklaşık 9 bin 850 ABD Doları) kadar yükseliyor.

Fiyatlar arasındaki bu devasa uçurum, mezarlıkların sınıflandırılması ve İstanbul içindeki coğrafi konumlarıyla doğrudan ilişkili. Talebin çok yüksek olduğu merkezi veya tarihi bölgelerde cenaze defnetmek için bir parça toprak satın almanın maliyeti son derece yüksek seviyelerde seyrediyor.

Yeni fiyat listesinin sosyal medyada yayılması ise sert tartışmaları beraberinde getirdi. Hayat pahalılığından dert yanan bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Hayatın her alanında iğneden ipliğe her şeye zam gelen bir ülkede, artık ölmek için bile önceden ciddi bir bütçe ayırmak gereken bir aşamaya geldik" diyerek sitemlerini mizahi ve eleştirel bir dille dile getirdi.

MERKEZİ MEZARLIKLARDA BOŞ YER KALMADI

Artan nüfus ve kent merkezindeki sınırlı arazi nedeniyle İstanbul'un birçok mezarlığında kapasite doldu.

Kapasitesi dolan mezarlıklar şöyle:

Aşiyan

Edirnekapı

Eyüpsultan

Karacaahmet

Nakkaştepe

Zincirlikuyu

Avcılar Merkez

Doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan mezarlıklar ise şunlar:

Çekmeköy

Hekimbaşı

Ayazağa

Bahçeköy

Beylikdüzü Yakuplu

Gürpınar

Büyükçekmece Yeni

Göktürk

Kemerburgaz

Kurtköy

Defne açık mezarlık alanları ise şu şekilde sıralanıyor:

Kilyos

Silivri Yeni

Çanta

Pendik Yeni

Tuzla Şifa

Kısırkaya

Kent merkezindeki mezarlıklarda yer bulunamaması nedeniyle yeni cenazeler Avrupa Yakası'nda Kilyos ve Silivri, Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy ve Pendik'teki mezarlıklara yönlendiriliyor.

ÜCRETSİZ NAKİL HİZMETİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİYOR

İBB'nin sunduğu ücretsiz gasilhane, kefenleme, tabut ve il dışı cenaze nakil hizmetleri de defin tercihlerini etkiliyor.

Şehir içindeki mezarlıklarda yer bulmanın zorlaşması ve ulaşım mesafelerinin uzaması nedeniyle birçok yurttaş, cenazelerini İstanbul'da defnetmek yerine memleketlerine götürmeyi tercih ediyor.