"Trump, silahlı grupları silahsızlandırması şartıyla Zeydi'yi destekliyor"

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Atlantik Konseyi Irak Girişimi Direktörü Victoria Taylor, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Sarayın Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi desteklediğini belirtirken, Zeydi’nin Washington ziyaretini “oldukça önemli” olarak nitelendirdi.

Victoria Taylor, Irak Başbakanı Zeydi ve beraberindeki heyetin Washington ziyaretini K24’e değerlendirdi.

Donald Trump ve Beyaz Saray’ın Ali Zeydi’yi desteklediğini kaydeden Tylor, Zeydi’nin Washington’a gerçekleştireceği ziyareti oldukça önemli olarak nitelendirirken, Zeydi’nin bu destek karşılığında silahlı grupları silahsızlandırma konusundaki kabiliyetini kanıtlaması gerektiğinin altını çizdi.

Atlantic Council Irak Girişimi Direktörü Victoria Taylor, hem Zeydi hükümetinin hem de bir önceki Sudani hükümetinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle, çalışma gündemlerinde benzer zorluklarla karşı karşıya kalacakları görüşünde olduğunu ifade etti.

Taylor, Zeydi’ye Beyaz Sarayın bu desteğini iyi kullanması ve sahada somut ilerlemeler göstermesi tavsiyesinde bulundu.

Trump’ın rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taylor, Trump yönetiminin geçmişte Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların, özellikle de Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatı meselesinin çözümü için devreye girdiğini hatırlattı.

Taylor, Trump ile Zeydi arasında gerçekleşecek olan görüşmede bu konunun ana gündem maddesi olmasını beklemediğini, çünkü silahlı gruplar konusunun öncelikli olarak masaya geleceğini öngördüğünü belirtti.