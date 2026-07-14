Akın Gürlek: Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir

3 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti.

Akın Gürlek, dünkü (13 Temmuz 2026) kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir. ” dedi.

Gürlek Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmaya dair adli süreç devam ediyor.