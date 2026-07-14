Kritik zirve bugün: Ali Zeydi’nin Washington temasları başlıyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu akşam Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi Beyaz Sarayda kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede, kritik siyasi ve ekonomik dosyalar masaya yatırılacak.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Trump, bu akşam Erbil saatiyle 18:00’de Irak Başbakanı Zeydi’yi Beyaz Sarayda ağırlayacak. İki lider arasında gerçekleşecek kritik görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülüyor.

Ali Zeydi’nin Washington temaslarına 27 bakan, milletvekili ve üst düzey Iraklı yetkilinin yanı sıra iş insanları, yatırımcılar ve gazetecilerden oluşan oldukça kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Irak Başbakanı’na eşlik eden heyetteki en dikkat çekici isimler arasında Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Maliye Bakanı Falih Sari, Petrol Bakanı Basım Xuzeyr, Elektrik Bakanı Ali wehib ve Ticaret Bakanı Mustafa Cuma yer alıyor.

Bakanların yanı sıra Irak Merkez Bankası Başkanı Nizar Nasır, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi ve Ulusal Yatırım Komisyonu Başkanı da heyette hazır bulunuyor. Ayrıca çok sayıda milletvekili, danışman, askeri yetkili ve onlarca basın mensubu da ziyaret kapsamında Washington’a ulaşmış durumda.

Irak heyetinin, bu resmi ziyaret kapsamında ABD’li yetkililer, küresel şirketler ve yatırımcılarla onlarca ikili görüşme ve temas gerçekleştirmesi planlanıyor.