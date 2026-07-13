Küba karanlığa gömüldü

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Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler, günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı.

Küba'da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Başkentte birçok kişi, uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle bunaltıcı sıcaklardan kaçabilmek için geceleri çatıda uyuyor.

Havana'nın eski apartmanlarında yaşayan birçok aile günlerce susuz kalıyor çünkü binalardaki su depolarına su basan pompalar elektrikle çalışıyor.

Elektrik geldiğinde ise şehir şebekesindeki su kesintileri nedeniyle depolar çoğu zaman dolmuyor.

Küba halkı, elektrik kesintisi yüzünden duş almak, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak gibi temel ihtiyaçlarını bile gideremiyor.