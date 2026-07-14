Fiyatlar artsa da yabancı turist için en cazip ülke hala Türkiye

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Türkiye, ekonomik ve bütçe dostu bir tatil arayan turistler için Avrupa'nın en cazip ülkelerinden biri olma konumunu korumayı başardı ve yapılan son sıralamada kıtanın en ucuz turizm destinasyonu olarak ilk sırada yer aldı.

"İngiltere Posta Ofisi (Post Office) Turizm Para Birimi Departmanı" tarafından dünya ülkelerindeki turizm maliyetleri sınıflandırıldı.

Yapılan bu sınıflandırmaya göre Türkiye, turistler için Avrupa'nın en ucuz ülkeleri listesinin başında geliyor.

Türkiye'de yemek, konaklama ve temel hizmetleri kapsayan günlük ortalama "gider" maliyeti yaklaşık 59.6 Euro olarak belirlendi. Bu oran, diğer birçok Avrupa ülkesinde aynı turizm giderlerinin yaklaşık 100 Euro'ya ulaştığı bir dönemde kaydedildi.

İngiliz kuruluşun uzmanları tarafından yapılan analizlere göre Türkiye içindeki fiyatlar ekonomik koşullar nedeniyle yükselmiş olsa da Türk Lirası’nın yabancı para birimleri (Sterlin, Dolar ve Euro gibi) karşısındaki değer kaybı, yabancı turistlerin satın alma gücünün yüksek kalmasını sağladı.

Bu durum, yabancı turistlerin tatillerini Euro Bölgesi’ndeki diğer ülkelere kıyasla çok daha ucuza getirmelerine imkan tanıyor.

Aradaki bu büyük fark, son dönemde enflasyon sebebiyle ülke içindeki fiyatlar artmış olsa dahi Türkiye'yi turizm pazarında oldukça güçlü bir rakip haline getirmeye devam ediyor.

Yedi ülke arasında 100,3 euro ile AB ortalamasının hemen üzerinde yer alan Fransa en pahalı ülke olurken, diğer beş ülke ortalamanın altında kalıyor:

İtalya: 97,1 euro

İspanya: 91,6 euro

Yunanistan: 87,4 euro

Portekiz: 86,6 euro

Hırvatistan: 78,4 euro