Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

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FIFA 2026 Dünya Kupasında ilk finalist İspanya oldu. Yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanyollar, finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya, Dallas Stadyumu’nda karşılaştı. İspanya, 22. dakikada Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İspanya, 58. dakikada Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan İspanya adını finale yazdırdı. İspanya finalde, Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İspanya'nın final yolculuğu

Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'ndan namağlup çıkan İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 yendi.

Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan ve kalesinde ilk kez bu maçta gol gören İspanya, Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun golleriyle yarı finale çıktı. İspanyollar, yarı finalde turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Fransa'yı ise 2-0'la saf dışı bıraktı.

Son üç karşılaşmayı kazandı

İki takım arasındaki son üç maçta gülen taraf İspanya oldu. Rakibini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Liginde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Fransa ile İspanya arasındaki 39 resmi karşılaşmada ise İspanya rakibine 19-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı.

37 maçtır yenilmiyor

Çıktığı son 37 karşılaşmadan 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.