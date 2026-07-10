FIFA’dan Dünya Kupası finali için sürpriz karar: Sahadaki çimler satışa çıkıyor

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Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan New York New Jersey Stadı’nın zemininden alınacak çim parçalarını internet üzerinden satışa sunacağını duyurdu.

Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak. 19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek çimlerin 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak.

FIFA, turnuvanın yılına ithafen her bir kategoriden yalnızca 2026 adet üretim yapacak. Toplamda dört ayrı kategoride satışa çıkacak 8104 ürünün tamamının satılması durumunda, FIFA’nın yaklaşık 11,2 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi öngörülüyor.

19 Temmuz 2026’daki final müsabakasının ardından kargolanmaya başlanacak olan ürünler, lojistik sebeplerle yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa kıtasındaki alıcılara ulaştırılabilecek.

Koleksiyonun en üst segmenti olan 3000 dolarlık özel pakette, reçine içindeki çimin yanı sıra; altın işlemeli metal hatıra bileti, final topunun mini bir replikası ve kristal kesim camdan imal edilmiş Dünya Kupası kupası maketi de yer alacak.