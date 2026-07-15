Trump ve Zeydi'den Kurdistan24'e açıklama

Trump: Irak ile birçok anlaşma imzalayacağız

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ABD Başkanı Donald Trump, Kurdistan24'ün sorusunu yanıtlayarak enerji ve petrol sektöründe stratejik ortaklığın geliştirilmesine vurgu yaparken, Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ın siyasi haritasında temel bir konuma sahip olduğunu ve Bölge'ye yönelik muamelede hiçbir ayrımcılık yapılmayacağını yineledi.

Donald Trump, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Kurdistan24 muhabiri Rahim Raşidi'nin sorusunu yanıtlayarak, şunları söyledi:

"Bağdat hükümeti ile son derece iyi ve ortak bir çalışma yürütüyoruz. Irak, petrol zenginliği nedeniyle çok büyük bir potansiyele sahip. Petrol üretim seviyesini artıracak ve her iki ülke için de çok sayıda istihdam fırsatı yaratacak birçok stratejik anlaşma imzalayacağız."

Irak Başbakanı Ali Zeydi ise Kurdistan24'e verdiği yanıtta Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, "Kürdistan Bölgesi, Irak'ın son derece önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Zeydi, eşitlik ilkesine vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında hiçbir fark olmadığını ve hepsine eşit muamele edildiğini belirtti.

Bu açıklamalar, Irak Başbakanı'nın Washington'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında gelirken, enerji ve ekonomik ortaklık konuları, ABD'li üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.