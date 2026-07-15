Başbakan Barzani, 15 Temmuz kurbanlarını andı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde siyasi şiddetin her türlüsünü kınayarak, Türkiye için barış ve refah temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Başbakan Barzani, yayımladığı mesajda, darbe girişimi sırasında demokratik kurumları savunurken hayatını kaybedenleri andı.

Mesrur Barzani mesajında, demokratik süreçlerin ve halkın iradesinin korunmasının önemine dikkat çekerken, "siyasi şiddetin her türlüsünün" amasız ve fakatsız kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Mesajının sonunda komşu ülke Türkiye ile olan iyi ilişkilere ve bölgesel istikrara vurgu yapan Mesrur Barzani, Türkiye halkı ve devleti için huzur, barış ve ekonomik refahın devam etmesi temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın mesajının tamamı şu şekilde:

"Türkiye'deki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türk devletinin seçilmiş kurumlarını savunurken şehit olanları saygıyla anıyoruz. Siyasi şiddetin her türlüsü kınanmalıdır. Komşumuz Türkiye'nin barış ve refahının devamını diliyoruz."