Dünya Kupasında yarı final maçları başlıyor

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2026 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı.

Şampiyonluk yolundaki ilk yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

İkinci yarı finalde ise İngiltere ile Arjantin, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de final bileti için mücadele edecek.