Hegseth: Irak, silahlı grupları silahsızlandırmalı

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Irak Hükümetine, İran destekli silahlı grupları silahsızlandırarak ülke egemenliğini kanıtlama çağrısında bulunurken, ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen yüzlerce saldırıdan Irak hükümetini sorumlu tuttu.

Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Pentagon’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından resmi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Hegseth, "İran yanlısı Iraklı milis gruplar, Amerikan güçlerine yönelik 600'den fazla saldırı gerçekleştirmekten sorumludur." ifadelerini kullandı.

Güvenlik iş birliği hususunda ise ABD Savaş Bakanı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin önümüzdeki eylül ayında Irak'tan çekilmesinin ardından, terör örgütü DAİŞ ile mücadele sürecine Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge güçlerinin öncülük edeceğini belirtti.

Beyaz Saray'daki Trump-Zeydi Zirvesi

Irak Başbakanı Ali Zeydi, 14 Temmuz 2026 Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zeydi, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Bu, ABD'ye gerçekleştirdiğim ilk resmi ziyaret olup sıradan bir temas niteliği taşımamaktadır, temel amacımız stratejik bir ekonomik ortaklık ilan etmektir. Başkan Trump ile ABD güçlerinin 30 Eylül itibarıyla Irak'tan çekilmesi konusunda mutabakata vardık."

Kürdistan Bölgesi ile İlişkiler

K24 muhabiri Rahim Raşidi'nin Kürdistan Bölgesi'nin statüsüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Ali Zeydi, "Kürdistan, Irak'ın önemli bir parçasıdır ve bu ülkenin her bir parçası benim bedenimin bir parçası gibidir, bölgeler arasında hiçbir ayrım yapmıyorum." dedi.

Zeydi, konuşmasının sonunda ABD'nin nüfuzlu bir ülke ve Irak'ın en önemli stratejik ortağı olarak konumunu övdü ve bu ziyaretin sonuçlarının Irak'ın geleceği için çok değerli olacağını yineledi.