Zeydi: Washington ziyaretimin amacı stratejik ortaklık

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD ziyaretinin amacının stratejik bir ekonomik ortaklık ilan etmek olduğunu belirtirken, Eylül 2026’nın sonunda ABD güçlerinin Irak'tan çekileceğini bildirdi.

Ali Zeydi, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Beyaz Sarayda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeydi, "Bu ABD'ye ilk ziyaretim ve sıradan bir ziyaret değil, aksine stratejik bir ekonomik ortaklığı ilan etmek için yapılıyor. Başkan Trump ile ABD güçlerinin 30 Eylül'de Irak'tan çekilmesi konusunda anlaştık." dedi.

Irak'ın derin bir ekonomik ilişki arayışında olduğunu ve Amerikan şirketlerinin gelişine kapıların açık olduğunu vurgulayan Zeydi, "Dünyanın en eski medeniyetinin selamını dünyanın en büyük ekonomik merkezine iletiyorum, ilişkilerimizi güvenlik çerçevesinden güçlü bir ekonomik ilişkiye dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Silahların ve Silahlı Grupların Kontrolü

Gazetecilerin güvenlik durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Zeydi, şunları söyledi:

"Silahların devlet kontrolünde olması, alternatifi olmayan bir seçenektir. Silahlı gruplardan çok miktarda silah geri aldık. Silahını teslim eden herkesle siyasi bir aktör olarak muamele edeceğiz."

Zeydi, 30 Eylül'den sonra silahlı grupların varlığı için hiçbir mazeret kalmayacağını ve herkesin devletin egemenliğine uyması gerektiğinin altını çizerek, bu yıl veya önümüzdeki yılın başında "Ulusal Egemenlik" başlığı altında büyük bir forum düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Yeniden İmar ve Göçmenlerin Geri Dönüşü

"Irak'ın kararı Iraklıların elindedir ve ülkelerini koruyabilirler." diyen Irak Başbakanı, DAİŞ savaşının yol açtığı hasara atıfta bulunarak, Irak'ın altyapısının tahrip olmasının maliyetinin 400 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve bazı şehirlerin hala imara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ali Zeydi, "Göçmenleri kendi topraklarına geri döndürmeyi planlıyoruz ve ülkenin ekonomik geleceği için sağlam bir program hazırlamak üzere buradayız." şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi ile İlişkiler

K24 muhabiri Rahim Raşidi'nin Kürdistan Bölgesi'nin statüsüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Ali Zeydi, "Kürdistan, Irak'ın önemli bir parçasıdır ve bu ülkenin her bir parçası benim bedenimin bir parçası gibidir, bölgeler arasında hiçbir ayrım yapmıyorum." dedi.

Zeydi, konuşmasının sonunda ABD'nin nüfuzlu bir ülke ve Irak'ın en önemli stratejik ortağı olarak konumunu övdü ve bu ziyaretin sonuçlarının Irak'ın geleceği için çok değerli olacağını yineledi.