Neçirvan Barzani: Fransa, Kürdistan’ın her zaman güvenilir bir ortağı olmuştur

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Paris'in Kürt halkı için sadık bir dost ve güvenilir bir ortak olarak sahip olduğu tarihi ve stratejik öneme vurgu yaparak, Fransa'nın en zor dönemlerde Kürdistan Bölgesi'ne, barışa ve istikrara sürekli destek verdiğini belirtti.

Neçirvan Barzani, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Fransa Ulusal Günü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.

"Fransa Ulusal Günü'nde, bu tarihi günde somutlaşan özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve demokrasi değerlerini Fransa halkıyla birlikte saygıyla anıyoruz." diyen Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve Fransa halkını en içten dilekleriyle tebrik etti.

Neçirvan Barzani, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Fransa, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman sadık bir dostu ve güvenilir bir ortağı olmuştur. En zor zamanlarımızda bize sürekli destek olan, barışın, istikrarın ve ortak değerlerimizin pekiştirilmesine bağlılık gösteren Fransa’ya her zaman en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki köklü dostluğun her geçen gün daha da gelişmesi ve güçlenmesi temennisinde bulunarak mesajını sonlandırdı.