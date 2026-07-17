Trump ile Zeydi görüşmesinde ne konuşuldu?

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak hükümetine desteğini yenilediğini ve enerji alanında önemli anlaşmalar imzalayacağını söyledi. Hüseyin, ABD güçlerinin Eylül sonuna kadar Irak ve Kürdistan Bölgesi'nden çekileceğini de belirtti.

Kurdistan24’e konuşan Fuad Hüseyin, ABD ziyaretiyle iligili, ''Görüşmelerimiz sırasında ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Irak hükümetine desteğini yineledi.'' dedi.

Fuad Hüseyin, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin ABD’ye yaptığı ziyaretin en önemli konusunun ekonomik konular olduğunu söyledi.

Hüseyin, ''Trump ile Zeydi görüşmesinde ekonominin yanı sıra iç güvenliği etkileyen, hükümetin kontrolü dışındaki silahlar güçler başta olmak üzere bölgesel sorunlar ele alındı.'' ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, ''Bölgedeki savaş herkesi etkilediği gibi Irak'ı etkiliyor. Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa Irak petrol ihraç edemeyecek ve bu da ülke içinde büyük bir ekonomi sorunu yaratır.'' şeklinde konuştu.

Şam’a yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan Fuad Hüseyin, şunları söyledi:

''Şam ziyaretim sırasında bölgesel konuları Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile de görüştüm. Biz Irak olarak Suriye’ye yatırım yapmak istiyoruz ancak bunun için ciddi bir bütçe gerekiyor.''

Fuad Hüseyin, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yabancı şirketlerin ülkede yatırım yapmaya devam edebilmesi için her zaman güvenliği birinci sırada tuttuğunu söyledi.

Hüseyin, Irak hükümetinin talebi doğrultusunda ABD güçlerinin Eylül sonuna kadar Irak ve Kürdistan Bölgesi'nden çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.