Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme

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Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin’in üzerindeki kıyafetlerde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını açıkladı.

Avukat Abdurrahman Karabulut, soruşturma sürecindeki ihmallere dikkat çekerek, Rojin’in üzerindeki kıyafetlere DNA incelemesi yapılmadığını duyurdu.

Soruşturmanın ilk anlarında yapılması gereken araştırmaların geciktirilmesinin delillerin kararmasına yol açtığını belirten Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Rojin’in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetler için DNA incelemesiyapılmaması kabul edilebilir bir şey değil. Meslektaşlarımızın bu yöndeki talebiüzerine Adli Tıp Kurumu’nun DNA incelemesi yapmadığını tespit ettik.''

Adli Tıp Kurumunun bu incelemeyi gerçekleştirmemiş olmasını eleştiren Karabulut,hukuki sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Avukat Karabulut, hali hazırda adli emanette tutulan ve Rojin Kabaiş’e ait olan kıyafetler üzerinde ivedilikle DNA incelemesi yapılması için resmi talepte bulunduklarını açıkladı.