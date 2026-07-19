Bağdat’ta 60 lüks araç ve çok sayıda daireye el konuldu

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Irak’ta devam eden yolsuzlukla mücadele operasyonları kapsamında; dün gece ve bu sabah saatlerinde Irak Dürüstlük Komisyonu ekipleri, Bağdat’taki "Bawabat Bağdat" konut projesine baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda lüks araç ve daireye el konulduğu bildirildi.

Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntü ve fotoğraflarda; lüks araçların Dürüstlük Komisyonuna ait özel çekicilerle taşındığı ve el konulan dairelerin kapılarının mühürlendiği görüldü.

Kurdistan24 Bağdat muhabirinin aktardığı bilgilere göre operasyon kapsamında el konulan araçlar şunlar:

40 adet son model Nissan Patrol, 13 adet Lexus, 7 adet Mercedes G-Class, Çok sayıda Chevrolet Tahoe ve farklı segmentteki lüks araçlar.

Araçların yanı sıra, projedeki çok sayıda lüks daireye de el konulduğu bildirildi. Henüz kesin sayısı netleşmeyen bu konutların büyük bir kısmının, Irak Parlamentosunun mevcut ve eski üyelerine ait olduğu belirtiliyor.

Geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olduğu ifade edilen bu operasyonla ilgili olarak, Irak güvenlik birimleri ve yargı makamlarından henüz resmi bir açıklama veya detay paylaşılmadı.

Irak’ta son haftalarda milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri ve siyasi isimlere yönelik başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonları ivme kazandı. Eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli’nin tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmalarda; bugüne kadar onlarca kişi gözaltına alınırken, milyarlarca dinar değerinde nakit para, döviz ve altına el konuldu.