''Yeni Parti'' için resmi başvuru

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni siyasi oluşumla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. "Yeni Parti" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna 17 Temmuz'da marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

TÜRKPATENT'in kamuya açık marka başvuru verilerine göre "Yeni Parti" ismi için 17 Temmuz 2026 tarihinde başvuru gerçekleştirildi. Başvurunun dosya numarası ise 2026/092696 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu başvuru, Özgür Özel'in yeni siyasi oluşuma ilişkin yaptığı açıklamaların ardından geldi.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, partinin ismi ve logosu üzerinde çalışmaların sürdüğünü, tüzük ve program hazırlıklarının devam ettiğini açıklamıştı.

Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır."

TÜRKPATENT kayıtlarında yer alan bilgilere göre başvuruda marka adı "Yeni Parti" olarak yer alırken, başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak kaydedildi.

Öte yandan Özgür Özel veya CHP yönetiminden, söz konusu marka başvurusunun kendileri tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

Başvurunun kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin de kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmuyor.