Kuraklık ve su krizine kalıcı çözüm: Kürdistan Bölgesi’nde stratejik su projeleri dönemi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, hayata geçirdiği dev projelerle günlük temiz su üretim kapasitesini 1 milyon metreküpün üzerine çıkararak, bölgedeki su sıkıntısının çözümüne yönelik somut adımlar attı.

Hükümetin stratejik programı kapsamında tamamlanarak hizmete sunulan projeler:

Erbil Acil Su Projesi: Maliyeti 720 milyar dinar, üretim kapasitesi 480 bin metreküp

Kuştepe Su Projesi: Maliyeti 222 milyar dinar, üretim kapasitesi 72 bin metreküp

Fayda-Duhok Su Projesi: Maliyeti, 50 milyar dinar, üretim kapasitesi 72 bin metreküp

Balinda - Barzan Su Projesi: Maliyeti 30,1 milyar dinar, üretim kapasitesi 24 bin metreküp

Pirmam ve Çevresi Su Projesi: Maliyeti 34,7 milyar dinar, üretim kapasitesi 9600 metreküp

Erbil Su Şebekesi Hattı: Uzunluğu 411 kilometre, maliyeti 25 milyar dinar

İnşası devam eden projeler:

Dukan-Süleymaniye 3 Projesi: Kapasitesi 240 bin metreküp, maliyeti 551 milyar dinar maliyet. (Tamamlanma oranı: %1)

Atıksu Arıtma Tesisi (2. Aşama): Kapasitesi 210 bin metreküp, amliyeti 579 milyon dolar. (Tamamlanma oranı: %4)

Göptepe-Çemçemal Su Projesi: Kapasitesi 60 bin metreküp, maliyeti 101 milyar dinar. (Tamamlanma oranı: %37)

Akre Su Projesi: Kapasitesi 72 bin metreküp, maliyeti 41,1 milyar dinar. (Tamamlanma oranı: %67)

Rayne-Çuwarqurne-Haciawe Su Projesi: Kapasitesi 72 bin metreküp, maliyeti 36,7 milyar dinar. (Tamamlanma oranı: %70)

Derbendixan Su Projesi: Kapasitesi 24 bin metreküp, maliyeti 25 milyar dinar. (Tamamlanma oranı: %75)

Berdereş Su Projesi: Kapasitesi 72 bin metreküp, maliyeti 428 milyar dinar. (Tamamlanma oranı: %10)

Atıksu Arıtma Tesisi (1. Aşama): Kapasitesi 52 bin 500 metreküp, maliyeti 200 milyon dolar. (Tamamlanma oranı: %1)

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği, Kürdistan Bölgesi’nde ciddi bir su krizini beraberinde getirmişti.

Bu kapsamda inşa edilen barajlar ve stratejik içme suyu projeleri, yer altı su rezervlerini korumayı ve gelecek nesillerin su güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor. Ayrıca, modern atıksu arıtma sistemlerinin devreye alınmasıyla suyun tarım ve sanayi sektörlerinde yeniden kullanılması hedeflenerek, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması planlanıyor.