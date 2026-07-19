Filistin ve Suriye’den İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına kınama

2 saat önce

Filistin ve Suriye Arap Cumhuriyeti dışişleri bakanlıkları, yayımladıkları ayrı bildirilerle İran’ın Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki diğer bazı ülkelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamalarda, söz konusu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Irak'ın egemenliği ihlal edildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ni hedef alan saldırılar en sert şekilde kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar, Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu girişimler karşısında Filistin, Irak ve Kürdistan Bölgesi ile tam dayanışma içindedir. Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Bölge güvenliğine doğrudan tehdit

Suriye Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yayımlayarak; İran’ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün Krallığı ve Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı.

Yapılan açıklamada, bu saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığına dikkat çekilerek, bu durumun devletlerin egemenliğinin mutlak bir ihlali ve bölge güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğu belirtildi.

Şam yönetimi, devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, bölgenin daha fazla gerginliğe sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.