Başbakan: Kürdistan’ın her bölgesine hizmet ulaştırmaya kararlıyız

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Başbakan Mesrur Barzani, 53 köyün 20 yıllık su ihtiyacını karşılayacak stratejik Balinda-Barzan Su Projesinin açılışında, "Kürdistan’ın her bölgesine hizmet ulaştırmaya kararlıyız." mesajını verdi.

Mesrur Barzani, bugün (19 Temmuz 2026), düzenlenen resmi törenle Balinda-Barzan Su Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Barzani, projenin bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Başbakan Barzani, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Mergesor, Akre ve Xelifan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 53 köye hizmet verecek stratejik bir su projesinin açılışını gerçekleştirdik. Bu yatırım, bölgenin önümüzdeki 20 yıllık su güvenliğini teminat altına alacaktır."

Başbakan, bu tür altyapı ve hizmet projelerinin uygulanmasına devam edileceğinin altını çizerek, temel hedeflerinin Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bölgelerine hizmet ulaştırmak olduğunu yineledi.