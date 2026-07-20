Adıyaman’da 26 kişi ilaçtan zehirlendi

1 saat önce

Adıyaman’da haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama esnasında ilaçtan etkilenen 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, havalimanı yakınlarında haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sonucunda arazide tarım işçisi olarak çalışan 26 kişi sıkılan ilaçtan zehirlendi.

Fenalaşan 26 tarım işçisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.