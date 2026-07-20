İmralı Heyetinin Öcalan'la görüşmesi 5 saat sürdü

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti bugün (20 Temmuz 2026) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

İmralı Heyeti, yaptığı basın duyurusunda görüşmenin 5 saat sürdüğünü ve açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan dönmüştür. İmralı Heyeti, görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaktır." denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’la son olarak 24 Mayıs’ta görüşmüştü.