İran İçişleri Bakanı Mumini Pakistan’da

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İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Washington ile Tahran arasında tansiyonu düşürme ve ateşkes sağlama yönündeki yeni diplomatik girişimlerin konuşulduğu bir dönemde, üst düzey bir heyetle Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Fars Haber Ajansı’nın bugün (20 Temmuz 2026) aktardığına göre İran İçişleri Bakanı Mumini, Pakistanlı mevkidaşı Muhsin Nakvi’nin resmi daveti üzerine ikili ilişkileri geliştirmek ve temaslarda bulunmak üzere İslamabad’a ulaştı.

Mumini’nin Pakistan’daki temaslarının ardından, BRICS ülkeleri içişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye geçmesi bekleniyor.

Pakistan İçişleri Bakanlığından bir kaynak, resmi olarak açıklanmasa da İslamabad yönetiminin Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin askeri saldırılarına rağmen Washington ile diplomatik temasların arabulucular kanalıyla sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan basına yansıyan bilgilere göre taraflar arasında 10 gün ila iki hafta süreyle geçici bir ateşkes ilan edilmesi ve bu süreçte Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefere açılmasını içeren bir teklif masada bulunuyor.

Pakistan yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında haziran ayı ortasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, tüm tarafları şiddeti durdurmaya ve müzakere masasına dönmeye teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurgulamıştı.