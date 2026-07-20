Reuters: İran’a 10 günlük ateşkes teklifi sunuldu

1 saat önce

Uluslararası arabulucuların, Washington ile yaşanan gerilimi düşürmek ve müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla İran’a 10 günlük bir ateşkes teklifinde bulunduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre arabulucular, Tahran yönetiminden Washington ile tırmanan çatışmaları yatıştırmasını talep eden bir öneri sundu.

Söz konusu teklif, geçtiğimiz ay Pakistan’ın arabuluculuğunda iki taraf arasında imzalanan geçici anlaşmayı yenileme yollarını aramak üzere 10 günlük bir ateşkesi öngörüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine çeşitli teklif ve fikirlerin ulaştığını doğrulayarak arabulucuların durumun daha fazla tırmanmasını önlemek adına aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Ancak bu aşamada detaylara girilmemesinin daha doğru olacağını ifade eden Bekayi, İran’ın diplomatik girişimlerinin, silahlı kuvvetlerin hazır olma durumu ve yanıt verme kapasitesiyle eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Söz konusu gelişmelerle eş zamanlı olarak basına yansıyan raporlar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Katar’a gerçekleştirdiği son ziyarette ABD ile diplomatik kanalları yeniden canlandırmak adına yoğun çaba sarf ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin İran ile diyaloga girmeye halen hazır olduğunu, fakat sürecin Tahran’ın riayet edeceği bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

Diplomatik temaslar ve sunulan teklifler sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile topyekun bir savaş içinde olduğunu belirterek, "Gerçekçi olmalı ve bu savunmanın doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.