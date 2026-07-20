Çerçeve yasa görüşmesi: Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın (21 Temmuz) saat 16.00’da Mecliste bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ana gündem maddesini, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı barış süreci kapsamında TBMM’ye sunulması planlanan "çerçeve yasa" çalışmalarının oluşturması bekleniyor.

İktidarın yürüttüğü süreç kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" taslağının temmuz ayı içerisinde TBMM gündemine getirilmesi öngörülüyordu.

Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile üst üste temaslarda bulunmuştu.