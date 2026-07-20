Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün (19 Temmuz 2026) Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ''34 DZ 2081'' plakalı otomobil ile ''34 BBJ 58'' plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı.

Kazada araçlarda bulunan Emin Ş. (42), Fatma Ş. (31), Şehmus K. (22), Ayşegül A. (17), Hiranur A. (14), Ramazan Ş. (10), Asiye Ş. (8) ve Yakup Ş. (2) yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Yakup Ş., kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.