Hamas’ın yeni lideri belli oldu

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Hamas hareketi, Gazze’deki savaş sırasında İsrail tarafından öldürülen Yahya Sinvar’ın yerine, hareketin önde gelen liderlerinden ve müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayye’nin resmi olarak yeni Siyasi Büro Başkanı seçildiğini duyurdu.

Hamas tarafından bugün (20 Temmuz 2026) yapılan resmi açıklamada, "Hareketimiz, şehit komutan Yahya Sinvar’ın halefi olarak Halil el-Hayye’nin Siyasi Büro Başkanlığına seçildiğini ilan eder." ifadesine yer verildi.

Söz konusu karar, 7 Ekim 2023 saldırısının ana mimarlarından biri olarak kabul edilen Yahya Sinvar’ın, saldırıdan bir yıl sonra İsrail tarafından öldürülmesinin ardından alındı.

Sinvar’ın ölümünden bu yana hareketin sevk ve idaresi, Muhammed Derviş başkanlığındaki bir liderlik konseyi tarafından yürütülüyordu.

Halil el-Hayye Kimdir?

1960 yılında Gazze’de doğan Halil el-Hayye, Eylül 2025’te Katar’da Halid Meşal’in de aralarında bulunduğu diğer bazı üst düzey yöneticilerle birlikte İsrail’in suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Bir oğlu ve ofis müdürünün de aralarında bulunduğu birkaç kişinin hayatını kaybettiği bu saldırı haricinde Hayye, 2007 ve 2014 yıllarında da iki ayrı suikast girişiminden kurtulmuştu.

1990’ların sonunda İsrail hapishanelerinde üç yıl tutuklu kalan Hayye, hareketin en deneyimli siyasi figürleri arasında yer alıyor.