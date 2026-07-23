ABD istihbaratından inceleme: CIA üslerine saldırılarda Rusya parmağı var mı?

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Körfez bölgesindeki Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üslerine düzenlenen saldırılarda Rusya’nın İran’a yardım etmiş olma ihtimalini değerlendirmek üzere geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Reuters’ın konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre inceleme, Moskova’nın söz konusu saldırıları gerçekleştirmesi için Tahran’a hedef odaklı istihbarat bilgisi veya gelişmiş İHA/SİHA teknolojisi sağlayıp sağlamadığı üzerine yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, ABD'li istihbarat yetkililerinin henüz nihai bir sonuca varmadığını ve Rusya'nın doğrudan dahiliyetini kanıtlayacak kesin bir delile sahip olmadıklarını belirtti.

Ancak saldırıların hassas isabet oranı ve etkisi ile Rusya ve İran arasında devam eden teknik iş birliği, istihbarat birimlerinin bu konudaki araştırmalarını derinleştirmesine yol açtı.

Konuya ilişkin şimdiye kadar ABD, Rusya veya İran kanadından resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters'a göre bu bilgiler, devam eden istihbarat değerlendirmeleri kapsamında yer alıyor ve ABD yönetimi henüz Moskova'ya karşı resmi bir suçlamada bulunmuş değil.

Bölgede Washington ile Tahran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Amerikan çıkarlarına ve üslerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirilmiş durumda.