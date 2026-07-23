Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel’in yazışmaları ortaya çıktı

3 saat önce

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı. Dosyaya giren yeni deliller arasında, tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ihraç edilen eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Tuncay Sonel'in kullandığı GSM hattına bağlı WhatsApp hesabının "Turgay Kılıç" adıyla kayıtlı olduğu belirlendi.

Yazışmalarda Sonel'in, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında paylaşım yapan kişi ve hesapların tespit edilerek kapatılması yönünde Ertok'a talimat verdiği öne sürüldü.

İncelemelerde, bu çalışmalar karşılığında Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından 25 Nisan ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Ertok'a toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Dosyadaki yazışmalara göre Ertok, tespit ettiği bir sosyal medya kullanıcısının resmi kayıtlara geçmeyen bir şafak operasyonuyla evinden alındığını belirterek, elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içinde yerde yatan kişiye ait bir fotoğrafı Sonel'e gönderdi.

Yazışmalarda ayrıca Ertok'un, başka bir sosyal medya kullanıcısını tespit etmek için Samsun'a gittiğini, burada yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, telefonunu alıp yerine takip amaçlı başka bir telefon verdiğini iddia ettiği görüldü.

Ertok'un bu telefonun ücretini Sonel'den talep ettiği, mesajlaşmadan dört gün sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından kendisine 20 bin lira daha gönderildiği de soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı.

Ne olmuştu?

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya, 6 yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.

Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Umut Altaş'ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.

Vali ve oğlu tutuklandı

Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı.

Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi ve 3 doktorun da aralarında bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı.